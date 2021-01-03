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Отказ от «Северного потока — 2» в Германии назвали «самоубийством» 

News.ru 2 часа назад
Отказ от «Северного потока — 2» назвали «самоубийством»
Фото: globallookpress.com
Депутат бундестага Вальдемар Гердт заявил, что возможный отказ от газопровода «Северный поток — 2» станет «самоубийством» для Германии в условиях постепенного закрытия на территории страны АЭС.

Недостаток энергетики огромнейший. «Северный поток — 2» не покроет потребности Германии в энергетике. А представляете, если мы его ещё и не запустим? Это полный абсурд, это полный бред, — подчеркнул депутат в беседе с телеканалом «360».

Гердт добавил, что отказ «на фоне зелёной истерии» от атомной энергетики станет для Германии «серьёзной проблемой».
Ранее NEWS.ru сообщал, что норвежская Det Norske Veritas (DNV) GL отказалась сертифицировать газопровод «Северный поток — 2» из-за санкций Соединённых Штатов. В компании заявили, что прекращают все мероприятия по проверке трубопроводной системы до тех пор, пока американские санкции остаются в силе.
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Компании , Экономика , Бундестаг
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