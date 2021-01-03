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Ericsson задумалась об уходе из Швеции 

Майк Габриелян 3 часа назад
Ericsson задумалась об уходе из Швеции
Фото: depositphotos.com
В китайских СМИ появились сообщения, что Ericsson покинет Швецию, если власти не отменят запрет на деятельность Huawei.

«Согласно сообщениям шведской Daily News, генеральный директор Ericsson объявил: «Если запрет на Huawei все еще будет действовать, Ericsson покинет Швецию», — пишет китайское издание Gizchina.

Официальных подтверждений этой информации нет. Bloomberg пишет, что гендиректор Ericsson Борье Экхольм действительно оказал давление на шведского министра торговли Анну Халлберг. Бизнесмен настаивает, чтобы власти отменили запрет китайским компаниям Huawei Technologies Co. и ZTE Corp. на развертывание сетей 5G в стране.
Представитель Ericsson подтвердил Bloomberg, что Экхольм поддерживает контакты с министром.
В прошлом году власти Швеции, действуя по указке США, объявили запрет на использование оборудования Huawei и ZTE для построения сети 5G. В Стокгольме заявили, что обеспокоены усилением шпионской деятельности против Швеции.
Около 10% продаж Ericsson приходится на Китай. Шведской концерн является крупнейшим конкурентом Huawei на рынке сотового радиооборудования. Китай предупредил, что шведы могут столкнуться с «негативными последствиями» запрета, если решение не будет отменено.
Ранее «Рамблер» сообщал, что эксперт предсказал: ставка Брюсселя на Вашингтон ведет к исчезновению ЕС с карты мира.
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Компании , ЕС , Bloomberg
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