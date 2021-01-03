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Норвежцы объяснили решение по «Северному потоку — 2» санкциями США 

Вероника Полынина 14 минут назад
Норвежская компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) объяснила отказ сертифицировать «Северный поток — 2» санкциями США в отношении газопровода.
Как передает РИА «Новости», компания опубликовала заявление, в котором сообщила об отказе работать над сертификацией «Северного потока — 2» «в соответствии с санкциями, и пока санкции действуют».
Санкции против российских газовых проектов содержатся в оборонном бюджете США на 2021 финансовый год. Документ одобрили члены сената, преодолев вето президента Дональда Трампа.
Как сообщал «Рамблер», американские санкции, вступившие в силу 1 января с принятием в конгрессе США оборонного бюджета, фактически запрещают иностранным компаниям предоставлять услуги по тестированию, инспектированию и сертификации трубопровода.
После вступления санкций в силу норвежская компания DNV GL отказалась сертифицировать газопровод. В ноябре 2020 года компания по той же причине отказалась сертифицировать суда, участвующие в строительстве «Северного потока — 2».
Комментарии
Компании , Дональд Трамп
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