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Хорватия начала получать газ из США 

Вероника Полынина 1 час назад
Хорватия начала получать газ из США
Фото: Reuters
Хорватия начала коммерческую эксплуатацию терминала по приему сжиженного природного газа на острове Крк, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на LNG Hrvatska doo.
Первую партию СПГ на новый терминал привез танкер Tristar Ruby с американского завода в Cove Point и начал перегрузку сырья на судно-регазификатор LNG Croatia. Перегрузка продлится до 3 января. В первый день, 1 января, с LNG Croatia в европейскую газотранспортную систему было принято 14 млн кубометров.
Совладельцами плавучего терминала являются Hrvatska elektroprivreda d. d. (85%) и Plinacro d. o. o. (15%). Мощность терминала составляет 2,6 млрд тонн в год.
Потребность Хорватии в газе составляет 2,9 млрд кубометров в год. В 2019 году почти весь этот объем — 2,821 млрд кубометров — обеспечил «Газпром».
Согласно планам властей Хорватии, газ с терминала на острове КРК может также поставляться в Венгрию и Украину.
Как сообщал «Рамблер», в ноябре 2020 года «Газпром» заявил о рекордных убытках. Убыток «Газпрома» за период с января по сентябрь 2020 года составил 202,207 миллиарда рублей против прибыли в 1,1 триллиона рублей годом ранее.
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Компании , Рынки , Газпром , Интерфакс
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