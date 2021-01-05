Один из богатейших людей Китая 24 октября в Шанхае призвал провести реформу и создать новую экономическую систему «для следующего поколения и молодежи».

После этого заявления Джек Ма не появился в финале своего шоу «Бизнес-герои Африки», который прошел в ноябре. А его компания столкнулась с антимонопольным расследованием, начатым в декабре, отмечает издание.

Бизнесмена также перестали показывать в промо-видео, сообщила газета Financial Times.

Как писал «Рамблер», ранее фонд Джека Ма пожертвовал США миллион медицинских масок и 500 тысяч наборов для выявления коронавируса, а также передал России груз медицинских товаров для борьбы с инфекцией.

До этого фонд объявил о пожертвовании ста миллионов юаней (14,4 миллиона долларов) на разработку вакцины от коронавируса и десяти миллионов юаней (около 1,43 миллиона долларов) на создание лекарств.