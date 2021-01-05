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Основатель Alibaba Джек Ма перестал появляться на публике 

Алиса Селезнёва 2 часа назад
Основатель Alibaba Group (Taobao.com, Tmall, AliExpress) миллиардер Джек Ма более двух месяцев не появляется на публике после своего выступления с критикой китайских властей. Об этом пишет Fox Business.
Один из богатейших людей Китая 24 октября в Шанхае призвал провести реформу и создать новую экономическую систему «для следующего поколения и молодежи».
После этого заявления Джек Ма не появился в финале своего шоу «Бизнес-герои Африки», который прошел в ноябре. А его компания столкнулась с антимонопольным расследованием, начатым в декабре, отмечает издание.
Бизнесмена также перестали показывать в промо-видео, сообщила газета Financial Times.
Как писал «Рамблер», ранее фонд Джека Ма пожертвовал США миллион медицинских масок и 500 тысяч наборов для выявления коронавируса, а также передал России груз медицинских товаров для борьбы с инфекцией.
До этого фонд объявил о пожертвовании ста миллионов юаней (14,4 миллиона долларов) на разработку вакцины от коронавируса и десяти миллионов юаней (около 1,43 миллиона долларов) на создание лекарств.
Комментарии 5
Компании , Видео , Джек Ма , Alibaba , Financial Times
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