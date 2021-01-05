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Cотрудники Google создали профсоюз 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Cотрудники Google создали профсоюз
Фото: Reuters
Два инженера-программиста Google Парул Коул и Чуи Шоу заявили, что создают профсоюз для сотрудников материнской компании Alphabet, а также обвинили технологический гигант в ряде нарушений. Об этом пишет Fox Business.

«Наши руководители… разработали технологию искусственного интеллекта для использования Министерством обороны и извлекли выгоду из рекламы группы ненависти. Они не смогли внести изменения, необходимые для значимого решения наших проблем цветных людей», — говорится в сообщении.

Создатели профсоюза также подчеркнули, что Alphabet «расправляется» с недовольными, а также не позволяет своим работникам поднимать «чувствительные и общественно важные темы».

«Каждый раз, когда работники объединяются, чтобы потребовать перемен, руководители Alphabet дают символические обещания, делая самый минимум», — отметили они.

Парул Коул и Чуи Шоу заявили, что 226 сотрудников Alphabet подписали профсоюзные карточки. Это, по их мнению, значит, что работники компании находятся на пути к признанию профсоюзной организации.
В свою очередь в Google подчеркнули, что намерены продолжать «напрямую взаимодействовать со всеми сотрудниками».
Ранее, как сообщал «Рамблер», по США прокатилась волна протестов после убийства в Миннеаполисе чернокожего подозреваемого по имени Джордж Флойд: полицейский применил удушающий прием, в результате мужчина скончался. Впоследствии митинги против расизма во многих американских городах переросли в беспорядки.
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Компании , Джордж Флойд , Министерство обороны , Google
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