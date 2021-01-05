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Глава «СИБУР-Нефтехима» умер в 48 лет 

Павел Тиунов 1 час назад
Глава «СИБУР-Нефтехима» умер в 48 лет
Фото: пресс-служба администрации Дзержинска
Генеральный директор компании «СИБУР-Нефтехим» Михаил Кувшинников скончался в возрасте 48 лет, сообщает Interfax.
Смерть топ-менеджера названа скоропостижной. В пресс-службе компании журналистам пояснили, что кончина Кувшинникова не связана с коронавирусом. Его тело было доставлено на его малую родину в Новокуйбышевск Самарской области, где пройдут прощание и похороны. Панихида запланирована на 6 января.
Михаил Кувшинников окончил Самарский государственный технический университет. Вся его карьера прошла в структуре «СИБУРа»: сначала в Нововкуйбышевске, затем в Нягани, Нижневартовске, Чайковском и Дзержинске. В последнем он летом 2017 года возглавил местную площадку холдинга. Известно, что на время исполняющим должность гендиректора назначен главный инженер «СИБУР-Нефтехима» Михаил Гурлев.
«СИБУР» — крупнейшая нефтехимическая компания в России. «СИБУР-Нефтехим» занимается производством окиси этилена, этиленгликоли, акриловой кислоты и акриловые эфиров, используемых в нефтехимической промышленности.
Весной 2020 года, как сообщал «Рамблер», в Москве умер гендиректор одного из крупнейших горно-металлургических холдингов России «Металлоинвест» Андрей Варичев. Причиной его смерти была названа двусторонняя пневмония, развившаяся в результате заражения коронавирусом.
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Компании , Андрей Варичев , Сибур , Металлоинвест , Интерфакс
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