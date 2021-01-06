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Новак заявил о сохранении намерения ОПЕК+ увеличить добычу нефти 

Прайм 51 минуту назад
Новак заявил о сохранении намерения ОПЕК+ увеличить добычу нефти
Фото: © РИА Новости. Максим Богодвид
ОПЕК+ подтвердила намерение постепенно увеличивать добычу нефти на оговоренные ранее 2 миллиона баррелей в сутки, для этого может понадобиться время по июнь, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Мы также договорись о том, что необходимо будет мониторить ситуацию на рынке и постепенно восстанавливать добычу на 2 миллиона баррелей (в сутки — ред.), которые были предусмотрены в соглашении", — сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

"Естественно, нам понадобится для этого и апрель, и май, и июнь в зависимости от того, как будет складываться ситуация на рынке", — продолжил он.
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