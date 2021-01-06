Новак заявил о сохранении намерения ОПЕК+ увеличить добычу нефти 

"Мы также договорись о том, что необходимо будет мониторить ситуацию на рынке и постепенно восстанавливать добычу на 2 миллиона баррелей (в сутки — ред.), которые были предусмотрены в соглашении", — сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".