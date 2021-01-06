Скандально известный российский предприниматель Герман Стерлигов ликвидировал свою основную компанию «Стерлинг Групп». Об этом сообщил Telegram-канал «Арбитр»

По данным канала, компания была ликвидирована с долгами на сумму 1.3 млн рублей, в том числе и перед налоговой службой

Из коммерческих организаций у Стерлигова осталось ООО «Сельскохозяйственное объединение „Романово“ и АО „Товары для Народа“. При этом обе фирмы демонстрируют нулевую выручку, отмечает „Арбитр“.

Запись о ликвидации компании канал проиллюстрировал видео, на котором Стерлигов объявляет распродажу вина в своих магазинах, так как „деньги нужны“.

Компания „Стерлинг Групп“ была основным предприятием Стерлигова. Ей принадлежала сеть магазинов, прославившаяся запретом на обслуживание ЛГБТ, пишет издание »Секрет фирмы»

Как сообщал «Рамблер», православный предприниматель Герман Стерлигов занимается сельским хозяйством, предлагая собственную продукцию по очень высоким ценам. Так, в апреле в его магазине появился хлеб за 440 рублей. Стерлигов рассказывал в соцсетях, что высокая стоимость продукции обусловлена, в том числе и тем, что готовят ее девственницы.