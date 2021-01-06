МКБ помог продать за рубеж долю в нефтяном проекте «Роснефти»

Известно, что МКБ синдицировал получение большого кредита группе банков. Какие именно финансовые организации поучаствовали в сделке не известно. На 7 миллиардов долларов Trafigura приобрела 10% доли в «Восток Ойл» — проекте по разработке нефтяных месторождений в Арктике.

О сделке без подробностей стало известно еще 30 декабря. Тогда представители Trafigura заявили, что долю приобрела подконтрольная компания CB Enterprise. Предполагается, что прибыль будет извлекатьсяиз торговых контрактов с «Роснефтью»: например, на поставку сырой нефти и нефтепродуктов. В конце прошлого года журналистам не назвали сумму сделки, отметив только, что были потрачены кредитные деньги из долгосрочного займа и средства из собственных фондов. В настоящее время аналитики полагают, что Trafigura в результате потратила больше, чем 7 миллиардов долларов. Так или иначе покупка доли в «Восток Ойл» стала крупнейшей сделкой в истории компании.

Суммарная стоимость «Восток Ойл» оценивается в сумму около 70 миллиардов долларов, что больше капитализации всей «Роснефти» вместе взятой (61 миллиарда долларов). Предполагается, что в рамках проекта удастся добыть 6 миллиардов тонн нефти.