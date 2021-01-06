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СМИ: московский банк помог продать за рубеж долю в нефтяном проекте «Роснефти» 

Павел Тиунов 3 часа назад
МКБ помог продать за рубеж долю в нефтяном проекте «Роснефти»
Фото: РИА Новости
Московский кредитный банк (МКБ) помог одной из крупнейших торговых компаний мира Trafigura получить кредит на покупку 10% в проекте «Роснефти» «Восток Ойл», сообщает Forbes со ссылкой на Bloomberg. Сумма сделки оценивается в 7 миллиардов долларов.
Известно, что МКБ синдицировал получение большого кредита группе банков. Какие именно финансовые организации поучаствовали в сделке не известно. На 7 миллиардов долларов Trafigura приобрела 10% доли в «Восток Ойл» — проекте по разработке нефтяных месторождений в Арктике.
О сделке без подробностей стало известно еще 30 декабря. Тогда представители Trafigura заявили, что долю приобрела подконтрольная компания CB Enterprise. Предполагается, что прибыль будет извлекатьсяиз торговых контрактов с «Роснефтью»: например, на поставку сырой нефти и нефтепродуктов. В конце прошлого года журналистам не назвали сумму сделки, отметив только, что были потрачены кредитные деньги из долгосрочного займа и средства из собственных фондов. В настоящее время аналитики полагают, что Trafigura в результате потратила больше, чем 7 миллиардов долларов. Так или иначе покупка доли в «Восток Ойл» стала крупнейшей сделкой в истории компании.
Суммарная стоимость «Восток Ойл» оценивается в сумму около 70 миллиардов долларов, что больше капитализации всей «Роснефти» вместе взятой (61 миллиарда долларов). Предполагается, что в рамках проекта удастся добыть 6 миллиардов тонн нефти.
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Комментарии 1
Компании , Московский кредитный банк , Роснефть , Forbes , Bloomberg
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