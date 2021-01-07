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Россиян предупредили о банкротстве после праздников 

Мария Иванова 3 часа назад
Против российских компаний снова начнут возбуждать дела о банкротстве
Фото: РИА Новости
После новогодних каникул в России закончится срок действия моратория на банкротства. Как пишет «Российская газета», дела о банкростве снова начнут возбуждать с 11 января.
Как писал «Рамблер», в апреле 2020 года российское правительство ввело временный мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов.
Мораторий коснулся компаний из наиболее пострадавших от пандемии отраслей и предприятий, которые признаны системообразующими и стратегическими.
Сначала мораторий действовал шесть месяцев, затем его продлили с 7 октября 2020 года по 7 января 2021 года включительно.
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«РГ» отмечает, что на каникулах дела о банкротстве возбуждать не будут, процесс начнется в первый рабочий день, 11 января. В частности, снова начнут банкротить компании из сферы культуры, досуга и развлечений, туризма и гостиничного бизнеса, общепита, бытовых и спортивных услуг.
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Компании , Герман Стерлигов , Правительство РФ , "Российская газета"
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