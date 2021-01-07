Против российских компаний снова начнут возбуждать дела о банкротстве

После новогодних каникул в России закончится срок действия моратория на банкротства. Как пишет «Российская газета» , дела о банкростве снова начнут возбуждать с 11 января.

Как писал «Рамблер», в апреле 2020 года российское правительство ввело временный мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов.

Мораторий коснулся компаний из наиболее пострадавших от пандемии отраслей и предприятий, которые признаны системообразующими и стратегическими.

Сначала мораторий действовал шесть месяцев, затем его продлили с 7 октября 2020 года по 7 января 2021 года включительно.

«РГ» отмечает, что на каникулах дела о банкротстве возбуждать не будут, процесс начнется в первый рабочий день, 11 января. В частности, снова начнут банкротить компании из сферы культуры, досуга и развлечений, туризма и гостиничного бизнеса, общепита, бытовых и спортивных услуг.