«Газета.ру» составила список автомобильных брендов, которые покинули или покидают российский рынок. В частности, в России уже почти нельзя найти машины компании SsangYong, которую ожидает процедура банкротства, из-за схожих проблем не ожидается поставок китайских Lifan и Zotye.

Как писал «Рамблер», ранее российская дочка Honda Motor Co объявила о прекращении поставок новых автомобилей официальным дилерам в России с 2022 года.

Такое решение в компании объяснили «усилиями по реструктуризации деятельности». По данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), Honda в ноябре 2020-го продала в России 79 автомобилей. Это на 50 процентов меньше, чем в ноябре 2019 года.

При этом в Honda пообещали сохранить свое присутствие на российском рынке мотоциклов, силовой техники и продолжить послепродажное обслуживание машин.

До этого стало известно, что Россию покинет бюджетный японский бренд Datsun. Такое решение было принято компанией в рамках оптимизации. Nissan, владеющий брендом, объявил о масштабной реорганизации бизнеса, включающей сокращение производства по всему миру на 20 процентов. До декабря хэтчбеки mi-DO и седаны on-DO выпускались на конвейере «АвтоВАЗа»