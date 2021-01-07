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Каких авто лишился российский рынок 

Мария Иванова 41 минуту назад
«Газета.ру» составила список автомобильных брендов, которые покинули или покидают российский рынок. В частности, в России уже почти нельзя найти машины компании SsangYong, которую ожидает процедура банкротства, из-за схожих проблем не ожидается поставок китайских Lifan и Zotye.
Как писал «Рамблер», ранее российская дочка Honda Motor Co объявила о прекращении поставок новых автомобилей официальным дилерам в России с 2022 года.
Такое решение в компании объяснили «усилиями по реструктуризации деятельности». По данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), Honda в ноябре 2020-го продала в России 79 автомобилей. Это на 50 процентов меньше, чем в ноябре 2019 года.
При этом в Honda пообещали сохранить свое присутствие на российском рынке мотоциклов, силовой техники и продолжить послепродажное обслуживание машин.
Honda в 2022 году прекратит продажу автомобилей в России
До этого стало известно, что Россию покинет бюджетный японский бренд Datsun. Такое решение было принято компанией в рамках оптимизации. Nissan, владеющий брендом, объявил о масштабной реорганизации бизнеса, включающей сокращение производства по всему миру на 20 процентов. До декабря хэтчбеки mi-DO и седаны on-DO выпускались на конвейере «АвтоВАЗа».
«Газета.ру» отмечает, что из-за дороговизны и отсутствия спроса автомобильные марки сняли с продажи в России некоторые модели: к примеру, Mazda убрала хетчбэк и седан 3-й серии, а Renault — модель Dokker и кроссовер Koleos.
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Компании , Видео , Renault , Автоваз , Газета.Ru
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