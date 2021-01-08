В России в два раза выросло количество работающих на доставку ресторанов

За 2020 год в России стало в 2,5 раза больше ресторанов, организовавших доставку блюд, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на РИА Новости. Наибольший рост показателей зафиксировано в Иркутске.

Соответствующее исследование провели представители сервиса доставки Delivery Club. Речь о заведениях в городах с населением больше 500 тысяч человек. Оказалось, что в каждом таком городе количество ресторанов, работающих на доставку в прошлом году выросло почти вдвое. Активнее всех новый формат в бизнес добавляли предприниматели из Иркутска, Астрахани, Тюмени, Волгограда и Ульяновска: там стало втрое больше заведений, работающих на доставку блюд. Примечательно, что Москва и Санкт-Петербург оказались на 11-й и 20-й строчке списка соответственно.

Аналитики также отметили, что доставка стала неотъемлемой частью ведения бизнеса не только из-за пандемии, но и из-за изменения привычек потребителей. По данным представителей Delivery Club, в настоящее время рестораны продолжают оставлять заявки на подключение к сервису компании, поскольку доставка пользуется высоким спросом.

Осенью, как сообщал «Рамблер», стало известно, что россияне бросились распродавать свой бизнес из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. По данным компании «ЦИАН. Коммерческая», количество предложений о продаже готового предприятия в среднем выросло на 28%. Чаще всего на продажу выставляются гостиницы и офисы. Также часто продают бизнес в индустрии развлечений, а именно галереи, боулинги, кальянные, базы отдыха, ночные клубы, квест-комнаты, выставочные залы. Россияне стремятся избавиться и от спортивных учреждений (бассейны, школы танцев, фитнес-клубы, тренажерные залы), предприятий в индустрии красоты (парикмахерские, массажные и маникюрные салоны), детских развивающих клубов и частных детских садов, кафе, пекарен, ресторанов и медицинских клиник.