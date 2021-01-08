Ещё
Далее:
Читайте также:
Зрители выбрали лучшие фильмы года
Зрители выбрали лучшие фильмы года Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
28.12 – 04.01
$
74.00
90.65
Индексы и котировки Brent
51.39
+0.12 Золото
1879.48
–0.01 РТС
1366.76
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2181
–0.0082
17.12
1.2263
21.12
13.12

В России вдвое больше ресторанов начали доставлять блюда 

Павел Тиунов 2 часа назад
В России в два раза выросло количество работающих на доставку ресторанов
Фото: РИА Новости
За 2020 год в России стало в 2,5 раза больше ресторанов, организовавших доставку блюд, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на РИА Новости. Наибольший рост показателей зафиксировано в Иркутске.
Соответствующее исследование провели представители сервиса доставки Delivery Club. Речь о заведениях в городах с населением больше 500 тысяч человек. Оказалось, что в каждом таком городе количество ресторанов, работающих на доставку в прошлом году выросло почти вдвое. Активнее всех новый формат в бизнес добавляли предприниматели из Иркутска, Астрахани, Тюмени, Волгограда и Ульяновска: там стало втрое больше заведений, работающих на доставку блюд. Примечательно, что Москва и Санкт-Петербург оказались на 11-й и 20-й строчке списка соответственно.
Аналитики также отметили, что доставка стала неотъемлемой частью ведения бизнеса не только из-за пандемии, но и из-за изменения привычек потребителей. По данным представителей Delivery Club, в настоящее время рестораны продолжают оставлять заявки на подключение к сервису компании, поскольку доставка пользуется высоким спросом.
Осенью, как сообщал «Рамблер», стало известно, что россияне бросились распродавать свой бизнес из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. По данным компании «ЦИАН. Коммерческая», количество предложений о продаже готового предприятия в среднем выросло на 28%. Чаще всего на продажу выставляются гостиницы и офисы. Также часто продают бизнес в индустрии развлечений, а именно галереи, боулинги, кальянные, базы отдыха, ночные клубы, квест-комнаты, выставочные залы. Россияне стремятся избавиться и от спортивных учреждений (бассейны, школы танцев, фитнес-клубы, тренажерные залы), предприятий в индустрии красоты (парикмахерские, массажные и маникюрные салоны), детских развивающих клубов и частных детских садов, кафе, пекарен, ресторанов и медицинских клиник.
Видео дня. Илон Маск стал богатейшим человеком мира
Комментарии 1
Компании , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение