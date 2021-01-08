Дерипаска назвал уход Трампа позорным 

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«Трамп, конечно, уходит с позором. Что, в принципе, закономерно», — заявил Дерипаска (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

По его мнению, «тотальная» власть демократов не поможет США начать «Новую эру»: главным игроком становится Китай с «самой уверенной и быстрорастущей экономикой».

«Следующий XX съезд КПК в 2022 году, видимо, сделает надолго его [Си Цзиньпина — прим.ред.] лидером не только Китая, но и всего мира», — заключил Дерипаска.

Как писал «Рамблер», 6 января сторонники Трампа захватили часть Капитолия, где Конгресс должен был утвердить итоги президентских выборов. В Вашингтоне ввели комендантский час, на зачистку Капитолия отправили полицию, ФБР и национальную гвардию.

В ходе столкновений погибли четыре человека, несколько десятков получили ранения.

Позже аккаунты Трампа в Facebook и Instagram заблокировали. Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что Трамп использовал соцсети «для подстрекательства к насильственному восстанию против демократически избранного правительства».

После этого Трамп опубликовал обращение, в котором признал, что не смог добиться пересмотра результатов выборов. Также он осудил случившееся в Капитолии, назвав ворвавшихся туда людей «осквернителями основ американской демократии».