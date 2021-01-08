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Компания Burger King вернулась к логотипу прошлого века 

Вероника Полынина 55 минут назад
Компания Burger King вернулась к логотипу прошлого века
Фото: Burger King
Компания Burger King вернулась к логотипу 1969-1999 годов, сообщает CNN.
Накануне компания представила новый фирменный стиль. Изменения коснулись логотипа, упаковки продукции, униформы сотрудников и вывесок.
Центральным элементом редизайна стал логотип. Burger King отказалась от синей кривой, которая использовалась с 1999 года. Новый логотип выполнен в ретро-стиле и имитирует лого 1969-1999 годов.
Для нового логотипа использовался специально разработанный «округлый, жирный и вкусный» шрифт Flame, вдохновленный фирменными блюдами сети. При этом надпись сделана в «насыщенных и смелых» цветах.
Новая упаковка продукции включает логотип, «игривые иллюстрации ингредиентов» и эпитеты, которые описывают еду, например, «хрустящая» и «вкусная».
Кроме того, компания представила новый дизайн ресторанов. Обновление коснется 19 тысяч ресторанов по всему миру, на редизайн сети потребуется несколько лет.
Компания рассчитывает, что новый облик упаковки и ресторанов повысит интерес потребителей. За период с июля по октябрь продажи Burger King сократились минимум на 7%. При этом продажи ближайших конкурентов сети McDonald's и Wendy's за тот же квартал опередили Burger King.
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Компании , CNN
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