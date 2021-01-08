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Власти США намерены внести Alibaba и Tencent в «черный список» 

Вероника Полынина 2 часа назад
Власти США намерены внести Alibaba и Tencent в «черный список»
Фото: EPA
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность внесения в черный список акций китайских компаний Alibaba Group Holding Ltd и Tencent Holdings Ltd, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.
Инициатива обсуждается в Госдепартаменте и Минобороны США, она связана с предполагаемыми связями технологических гигантов с китайскими военными и спецслужбами.
Внесение в черный список будет означать запрет гражданам США на покупку акций этих компаний.
В настоящее время чиновники оценивают последствия такого запрета на мировые финансовые рынки.
Tencent и Alibaba являются самыми дорогими китайскими компаниями, акции которых обращаются на бирже. Их общая рыночная капитализация превышает 1,3 трлн долларов.
После появления информации о возможном включении в черный список бумаги Alibaba на бирже в Гонконге подешевели на 5%, Tencent — на 4,4%.
Как сообщал «Рамблер», «черный список» является одной из мер, принятых администрацией Дональда Трампа в отношении китайских компаний, «которые создают угрозу США». Трамп на этой неделе также подписал указ, запрещающий использование в стране восьми китайских приложений, включая платежную систему Alipay. Кроме того, с 11 января вступает в силу запрет на торги в США акциями компаний China mobile, China Unicom и China Telecom.
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