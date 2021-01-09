Создатель «Рецептов бабушки Агафьи» отказался оставить наследство детям

Основатель брендов Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи» Андрей Трубников незадолго до смерти рассказал в беседе с журналистами Forbes, что не хотел бы оставлять своим детям наследство.

В конце декабря бизнесмен сообщил, что не планировал «портить» своих детей, оставив им наследство.

— Детям точно, если бы было состояние, не дал бы ничего. Пусть сами зарабатывают. Зачем детей своих портить?, — сказал Андрей Трубников.

По словам предпринимателя, его дети уже выросли и могут сами заработать себе на жизнь. Также бизнесмен говорил, что хотел бы оставить после себя «какой-нибудь бренд».

Ранее сообщалось, что бизнесмен Андрей Трубников скончался в возрасте 61 года.

СПРАВКА «ВМ»

Андрей Трубников создал бренд «Рецепты бабушки Агафьи» в 2002 году. В 2008 году была запущена марка «Натура Сиберика», в 2012-м — одноименная розничная сеть Natura Siberica. Помимо этого, под брендом Organic Shop работают еще 39 магазинов.