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Бизнесмен Андрей Трубников не планировал оставлять наследство детям 

Вечерняя Москва и ещё 2 1 час назад
Создатель «Рецептов бабушки Агафьи» отказался оставить наследство детям
Фото: ТАСС
Основатель брендов Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи» Андрей Трубников незадолго до смерти рассказал в беседе с журналистами Forbes, что не хотел бы оставлять своим детям наследство.
В конце декабря бизнесмен сообщил, что не планировал «портить» своих детей, оставив им наследство.

— Детям точно, если бы было состояние, не дал бы ничего. Пусть сами зарабатывают. Зачем детей своих портить?, — сказал Андрей Трубников.

По словам предпринимателя, его дети уже выросли и могут сами заработать себе на жизнь. Также бизнесмен говорил, что хотел бы оставить после себя «какой-нибудь бренд».
Раскрыты детали смерти создателя «Рецептов бабушки Агафьи» Трубникова
Ранее сообщалось, что бизнесмен Андрей Трубников скончался в возрасте 61 года.

СПРАВКА «ВМ»

Андрей Трубников создал бренд «Рецепты бабушки Агафьи» в 2002 году. В 2008 году была запущена марка «Натура Сиберика», в 2012-м — одноименная розничная сеть Natura Siberica. Помимо этого, под брендом Organic Shop работают еще 39 магазинов.
Ранее по теме: СМИ раскрыли подробности смерти бизнесмена Андрея Трубникова
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