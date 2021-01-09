Илон Маск рекомендовал отказаться от WhatsApp и Facebook 

Беспрецедентный шантаж компании Facebook и демонстративное пренебрежение персональными данными пользователей продолжает вызывать негативный эффект во всем мире.

Американский миллиардер Илон Маск в ответ на принуждение делиться данными с Facebook посоветовал подписчикам обратить внимание на альтернативные мессенджеры, например, Signal.

«Используйте «Сигнал», — написал Маск в твиттере

Однако с ним согласились не все.

«Signal принадлежит Twitter и отслеживается. Открытый исходный код не всегда безопасен, как считается. Используйте Telegram», — ответил Маску один из подписчиков.

Напомним, разработчики мессенджера WhatsApp обновили пользовательское соглашение, теперь в нем есть пункт о передаче личных данных компании Facebook. С 8 февраля WhatsApp будет делиться информацией о пользователе с другими приложениями корпорации — Instagram и Facebook. Тем, кто не согласен с новыми условиями, предлагается покинуть WhatsApp. Такая политика вызвала возмущение у пользователей всего мира. Многие собираются переходить на другие платформы.