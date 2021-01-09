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Илон Маск рекомендовал отказаться от WhatsApp и Facebook 

Майк Габриелян 1 час назад
Беспрецедентный шантаж компании Facebook и демонстративное пренебрежение персональными данными пользователей продолжает вызывать негативный эффект во всем мире.
Американский миллиардер Илон Маск в ответ на принуждение делиться данными с Facebook посоветовал подписчикам обратить внимание на альтернативные мессенджеры, например, Signal.
«Используйте «Сигнал», — написал Маск в твиттере.
Однако с ним согласились не все.

«Signal принадлежит Twitter и отслеживается. Открытый исходный код не всегда безопасен, как считается. Используйте Telegram», — ответил Маску один из подписчиков.

Дуров заявил о массовом отказе пользователей от WhatsApp ради Telegram
Напомним, разработчики мессенджера WhatsApp обновили пользовательское соглашение, теперь в нем есть пункт о передаче личных данных компании Facebook. С 8 февраля WhatsApp будет делиться информацией о пользователе с другими приложениями корпорации — Instagram и Facebook. Тем, кто не согласен с новыми условиями, предлагается покинуть WhatsApp. Такая политика вызвала возмущение у пользователей всего мира. Многие собираются переходить на другие платформы.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Дуров рассказал о бегстве пользователей из WhatsApp в Telegram.
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Компании , Видео , Илон Маск
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