Бизнес в РФ сэкономил на снижении страховых взносов 350 млрд рублей

«Снижение страховых взносов в два раза… только одна эта мера, которая была принята с 1 апреля, экономит малому и среднему бизнесу 350 миллиардов рублей, а в следующем году это будет и больше, поскольку президент нашей страны сказал, что эта мера вдолгую», — заявил Калинин.