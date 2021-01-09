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Малый бизнес в России сэкономил на снижении страховых взносов 350 миллиардов рублей 

Майк Габриелян 1 час назад
Бизнес в РФ сэкономил на снижении страховых взносов 350 млрд рублей
Фото: ТАСС
Снижение страховых взносов сэкономило малому и среднему бизнесу 350 миллиардов рублей в 2020-м. В наступившем году эта экономия будет еще больше. Об этом заявил глава общественной организации «Опора России» Александр Калинин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным, передает «Прайм».

«Снижение страховых взносов в два раза… только одна эта мера, которая была принята с 1 апреля, экономит малому и среднему бизнесу 350 миллиардов рублей, а в следующем году это будет и больше, поскольку президент нашей страны сказал, что эта мера вдолгую», — заявил Калинин.

Закон о снижении до 15% страховых взносов, а также об отсрочке уплаты налогов, действует с 1 апреля.
Ранее «Рамблер» сообщал, что глава «Опоры России» прокомментировал обвинения в нарушении ограничений при проведении банкета.
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