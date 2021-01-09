Эксперт рассказал об изменениях для бизнеса в новом году 

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Президент организации «Опора России» Александр Калинин рассказал, какие улучшения и послабления ждут российский малый и средний бизнес в 2021 году. Об этом сообщает «Прайм»

«На 2021 год заложено 700 миллиардов рублей на выдачу льготных кредитов. Бизнес ожидает снижения ставки льготного кредитования (сейчас 8,5%), так как на момент принятия постановления правительства ключевая ставка Банка России была 7,75%, сейчас 4,25%», — сказал Калинин.

Он напомнил, что ожидается создание переходного налогового режима для малых и средних предприятий, утративших право на применение специальных режимов.

Кроме того, в 2021 году начнется создание экосистемы для работы и развития ИП и субъектов МСП на базе единой цифровой платформы.

В частности, предприниматели смогут получить банковские кредиты и уплатить налоги в режиме «одного окна».

Также малый и средний бизнес ждёт переход к риск-ориентированному подходу в контрольно-надзорной деятельности. Это снизит общую нагрузку на бизнес за счёт уменьшения количества проверок.