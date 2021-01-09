Инвесторы по ошибке скупили акции маленькой компании из-за твита Маска 

Подписчики американского предпринимателя Илона Маска в Twitter скупили акции маленькой компании Signal Advance, спровоцировав десятикратный рост их стоимости, сообщает CNBC . Пользователи последовали совету бизнесмена при этом перепутали компании.

Дело в том, что Илон Маск отреагирвал на изменение политики конфиденциальности в WhatsApp, в связи с чем посоветовал фолловерам перемещаться на более защищенную площадку.

«Пользуйтесь (месенджером) Signal», — написал предприниматель.

Его подписчики, решив, что рекомендации бизнесмена последуют тысячи людей и акции компании соответственно скоро подорожают, бросились скупать ценные бумаги, но попали в неловкую ситуацию: многие приобрели акции почти никому не известной Signal Advanced. В результате за короткое время ценные бумаги последней подорожали на 1100% с 60 центов до 7,19 доллара. Примечательно, что акций Signal в принципе не существует на рынке, поскольку компания функционирует как некоммерческая организация.

Ранее, как сообщал «Рамблер», похожая путаница спровоцировала удорожание акций китайской компании Zoom Technologies, которую инвесторы перепутали с сервисом для видеоконференций Zoom Video Communications. В результате акции первой за два часа взлетели на 80%, второй — всего на 10%.