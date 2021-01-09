Илон Маск распродаст имущество ради колонизации Марса 

Американский предприниматель Илон Маск заявил о намерении пожертвовать все свое состояние на строительство города на Марсе, сообщает издание Business Insider. Недавно бизнесмен стал самым богатым человеком на Земле.
В конце 2020 года Илон Маск завил о желании построить на Красной планете город, который с точки зрения выживания его жителей не будет зависеть от Земли. При этом предприниматель подчеркнул, что в этом городе не будут соблюдаться земные законы, а общество будет жить по принципам самоуправления, базирующимся на основе доброй воли. Маск отметил, что через 30 лет на Марс можно будет отправить около миллиона человек.
В начале 2021 года предприниматель объявил, что будет постепенно распродавать свое имущество. Чтобы реализовать идею, необходимы много денег, а также демонстрация того, что он настроен предельно серьезно, подчеркнул бизнесмен. Распродажа состояния обернется потерей «практически всего ценного с финансовой точки зрения», добавил Маск. По его словам, у него останутся только акции его компании.
«Когда на работе напряженная ситуация, я лучше буду спать прямо на фабрике или в офисе», — отметил предприниматель.
Если в будущем возникнет вопрос, где будет жить семья, то Маск решил снимать жилье.
В январе, как сообщал «Рамблер», капитализация компании Tesla превысила сумму в 185 миллиардов долларов. Таким образом Илон Маск стал самым богатым человеком на планете, обойдя владельца Amazon Джефа Безоса.