Илон Маск распродаст имущество ради колонизации Марса 

Американский предприниматель Илон Маск заявил о намерении пожертвовать все свое состояние на строительство города на Марсе, сообщает издание Business Insider . Недавно бизнесмен стал самым богатым человеком на Земле.

В конце 2020 года Илон Маск завил о желании построить на Красной планете город, который с точки зрения выживания его жителей не будет зависеть от Земли. При этом предприниматель подчеркнул, что в этом городе не будут соблюдаться земные законы, а общество будет жить по принципам самоуправления, базирующимся на основе доброй воли. Маск отметил, что через 30 лет на Марс можно будет отправить около миллиона человек.

В начале 2021 года предприниматель объявил, что будет постепенно распродавать свое имущество. Чтобы реализовать идею, необходимы много денег, а также демонстрация того, что он настроен предельно серьезно, подчеркнул бизнесмен. Распродажа состояния обернется потерей «практически всего ценного с финансовой точки зрения», добавил Маск. По его словам, у него останутся только акции его компании.

«Когда на работе напряженная ситуация, я лучше буду спать прямо на фабрике или в офисе», — отметил предприниматель.

Если в будущем возникнет вопрос, где будет жить семья, то Маск решил снимать жилье.