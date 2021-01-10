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Росатом намерен построить флотилию малых АЭС 

News.ru 1 час назад
Росатом намерен построить флотилию малых АЭС
Фото: globallookpress.com
Госкорпорация «Росатом» планирует построить флотилию атомных станций малой мощности, заявил глава корпорации Алексей Лихачёв. Он отметил, что вариант такой станции уже запущен на Чукотке.
Лихачёв добавил, что ещё одна такая станция будет запущена в Якутии.

Мы прорабатываем очень серьёзно с правительством создание флотилии плавучих станций, в том числе на тех же самых РИТМ (РИТМ-200 — реакторная установка), и очень надеюсь, что это решение тоже будет принято в текущем году, — сказал глава Росатома, слова которого приводит телеканал «Звезда».

По его словам, пандемия коронавируса не сказалась на темпах строительства АЭС за рубежом. Максимум, что есть из трудностей, это «небольшие шероховатости», сказал он. Росатом ведёт строительство 35 блоков в 12 странах, все проекты идут по плану.
Лихачёв добавил, что перевозки по Северному морскому пути идут «опережающими темпами». К середине декабря Росатом намерен достичь целевого показателя в 32 млн тонн.

«Надеемся также, что опережающими темпами будем двигаться по перевозкам», — отметил Лихачёв.

Как сообщал NEWS.ru, гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв рассказал, что работы по реабилитации промышленной площадки в Усолье-Сибирском обойдутся примерно в 48,5 млрд рублей.
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Комментарии
Компании , Экономика , Алексей Лихачев , Росатом , ТК "Звезда"
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