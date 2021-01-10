Состояние Илона Маска выросло до 200 миллиардов долларов

Повышение стоимости акций Tesla Inc. на этой неделе сделало Илона Маска самым богатым человеком в мире. Его состояние оценивается в 188,5 млрд долларов. Аналитики прогнозируют стремительный взлет электромобилестроения, а сам Маск оценил свое богатство двумя словами: "Как странно".
По сообщению Bloomberg, Маск обогнал главу Amazon.com Джеффа Безоса на 1,5 миллиарда долларов.
К закрытию торгов в пятницу собственный капитал Маска оценивался в 209 миллиардов долларов, что на 23 миллиарда больше, чем у Безоса.
Акции Tesla взлетели до 880 долларов за акцию, прибавив 64 доллара в четверг. Рыночная капитализация Tesla теперь составляет более 800 миллиардов.
Акции, вероятно, продолжат расти, поскольку демократы взяли под контроль Сенат США. Об этом написал в четверг аналитик Wedbush Securities Дэн Айвз.
«Демократический сенат потенциально может изменить правила игры для Tesla и всего сектора электромобилей, поскольку теперь в планах на ближайшие несколько лет стоит более экологичная повестка дня», — заявил аналитик.
По его словам, удвоение налоговых льгот для электромобилей, а также дальнейшие стимулы для потребителей и правительственные инициативы станут важным положительным моментом для Tesla, GM, Rivian, Fisker и других игроков автомобильной отрасли.
Сам Маск прокомментировал новость о своем богатстве в Twitter.
«Как странно. Впрочем, вернемся к работе», — написал он.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Илон Маск посмеялся над штурмом Капитолия.