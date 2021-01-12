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Маск перестал быть самым богатым человеком мира 

Прайм и ещё 1 42 минуты назад
Илон Маск за день потерял 13 миллионов долларов
Фото: Reuters
Американский предприниматель Илон Маск перестал быть самым богатым человеком планеты. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Forbes.
Основатель компаний Tesla и SpaceХ по итогам дневных торгов на американских биржах потерял 13,5 миллиарда долларов. Сейчас его состояние оценивается в 176,2 миллиарда.
Первое место в рейтинге миллиардеров вернулось к основателю Amazon Джеффу Безосу. Несмотря на также неудачный для него день (он лишился 3,6 миллиарда долларов), его богатство составило 182,1 миллиарда. Третье место со 154,6 миллиарда долларов принадлежит совладельцу Louis Vuitton Moet Hennessy Бернару Арно.
Илон Маск занимал главную позицию рейтинга с 7 января. Это произошло благодаря росту курса акций Tesla.
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