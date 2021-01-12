Илон Маск за день потерял 13 миллионов долларов

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Американский предприниматель Илон Маск перестал быть самым богатым человеком планеты. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Forbes.

Основатель компаний Tesla и SpaceХ по итогам дневных торгов на американских биржах потерял 13,5 миллиарда долларов. Сейчас его состояние оценивается в 176,2 миллиарда.

Илон Маск занимал главную позицию рейтинга с 7 января. Это произошло благодаря росту курса акций Tesla.