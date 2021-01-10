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В 2021 году в РФ выпустят десятки новых Sukhoi Superjet 100 

Ura.Ru 3 часа назад
В России выпустят десятки новых Sukhoi Superjet 100
Фото: РИА Новости
В 2021 году в России будет произведено еще порядка 37 самолетов Sukhoi Superjet 100. Об этом журналистам рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Мы перешагнули рубеж в 200 самолетов. В 2020 году отгружено заказчикам 12 самолетов, среди основных получателей — авиакомпании «Россия», «Азимут», Red Wings. В этом году мы должны поставить 37, за исключением максимум 10 самолетов, которые, возможно, перейдут на январь — февраль 2022 года», — сказал глава Минпромторга в интервью «Российской газете».

В сентябре прошлого года источники, близкие к руководству «Ростеха» и Объединенной авиастроительной корпорации сообщили рассказали газете «Ведомости», что к 2023 году ОАК планирует создать самолет Sukhoi Superjet New. Разработка обойдется в 120-130 млрд рублей. Примерно половина или даже больше этих денег уйдет на создание российского двигателя ПД-8.
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Компании , Денис Мантуров , Red Wings , Минпромторг , Ростех , Авиакомпания Россия , ОАК , Ведомости , "Российская газета"
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