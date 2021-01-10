В России выпустят десятки новых Sukhoi Superjet 100

«Мы перешагнули рубеж в 200 самолетов. В 2020 году отгружено заказчикам 12 самолетов, среди основных получателей — авиакомпании «Россия», «Азимут», Red Wings. В этом году мы должны поставить 37, за исключением максимум 10 самолетов, которые, возможно, перейдут на январь — февраль 2022 года», — сказал глава Минпромторга в интервью «Российской газете».