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Банк ДОМ.РФ и МСП Банк планируют объединить за полгода 

Банки.ру 2 часа назад
Банк ДОМ.РФ и МСП Банк планируют объединить за полгода
Фото: РИА Новости
Основные процедуры по объединению Банка ДОМ.РФ и МСП-банка должны быть завершены к середине года, пишет «Коммерсант». Банки преобразуются в один универсальный в рамках реформы госинститутов развития. Ранее правительство опубликовало «дорожную карту» их объединения.
Так, МСП Банк войдет в Банк ДОМ.РФ, а основные этапы процедуры завершатся к середине 2021 года. Первый этап предполагает проведение оценки рыночной стоимости акций МСП Банка, отчет планируется подготовить до 21 мая 2021 года. Сейчас банк находится под контролем Корпорации МСП. В рамках реформы госинститутов текущий собственник перейдет под контроль ВЭБа. В начале июня он должен принять решение о передаче акций МСП Банка. Тогда же планируется получение согласия на объединение двух кредитных организаций от ЦБ и ФАС. Необходимые корпоративные решения должен принять и набсовет АО «ДОМ.РФ». Подготовку поправок к закону «О развитии малого и среднего предпринимательства» планируется завершить к 30 июня.
По мнению экспертов, основным краткосрочным эффектом объединения банков может стать экономия на операционных расходах, поскольку оно повлечет сокращение дублирующего функционала и соответствующих расходов на персонал. В более долгосрочной перспективе может быть выявлен круг средних предприятий, которые могли бы стать клиентами объединенного банка в обоих направлениях его бизнеса. Вместе с тем аналитики отмечают, что объединяемые банки очень разные и в дальнейшем ипотечно-строительная часть бизнеса явно будет доминировать.
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Компании , ВЭБ , ФАС , Центральный банк России , МСП Банк
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