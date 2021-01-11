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Арман Давлетяров объявил об уходе с Муз-ТВ 

РИА Новости и ещё 9 4 часа назад
Давлетяров покинул пост гендиректора Муз-ТВ
Фото: globallookpress.com
Российский медиаменеджер Арман Давлетяров сообщил в Instagram, что покидает пост генерального директора канала Муз-ТВ.

"Я ухожу с работы на Муз-ТВ, но мои сердце и душа навсегда останутся там", — написал Давлетяров.

По его словам, сейчас канал находится "на самом своем пике", поэтому настало время, чтобы со "со спокойной душой отойти в сторону".

"Я фактически стоял у истоков Муз-ТВ, начал работу на канале, когда он только делал свои первые шаги. Мы вместе были 20 лет из его 25-ти, и я счастлив, что вместе с нами выросло не одно поколение артистов и зрителей. Спасибо всей моей команде Муз-ТВ за преданность делу и профессионализм. Вы всегда были моей надежной опорой", — отметил Давлетяров, добавив, что сейчас планирует идти к новым целям и достижениям.

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