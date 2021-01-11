Давлетяров покинул пост гендиректора Муз-ТВ

Российский медиаменеджер Арман Давлетяров сообщил в Instagram, что покидает пост генерального директора канала Муз-ТВ.
"Я ухожу с работы на Муз-ТВ, но мои сердце и душа навсегда останутся там", — написал Давлетяров.
По его словам, сейчас канал находится "на самом своем пике", поэтому настало время, чтобы со "со спокойной душой отойти в сторону".
"Я фактически стоял у истоков Муз-ТВ, начал работу на канале, когда он только делал свои первые шаги. Мы вместе были 20 лет из его 25-ти, и я счастлив, что вместе с нами выросло не одно поколение артистов и зрителей. Спасибо всей моей команде Муз-ТВ за преданность делу и профессионализм. Вы всегда были моей надежной опорой", — отметил Давлетяров, добавив, что сейчас планирует идти к новым целям и достижениям.