В РЖД констатировали обвал пассажирских перевозок в 2020 году 

В 2020 году компания РЖД перевезла 67,5 миллиона пассажиров, что на 42,1% меньше, чем в 2019 году, сообщает агентство «Прайм». Речь о поездах дальнего следования.

Ранее замгендиректора компании Дмитрий Пегов отмечал, что, согласно прогнозу, снижение уровня пассажиропотока по итогам 2020 года оценивалось в 30%. Однако в реальности ситуация оказалась более удручающей. Только в декабре РЖД перевезли на 42,2% меньше пассажиров, чем за аналогичный период в 2019-м.

В 2021 году ситуация с пассажирскими перевозками дальнего следования будет зависеть от эпидемиологической обстановки, заявили в компании. Существует три сценария развития событий.

В первом случае пандемию коронавируса удастся обуздать с самого начала года, и международное сообщение будет восстановлено. Тогда объём пассажирских перевозок удастся нарастить почти до показателей допандемийного 2019 года (минус 3,5%). Еще два сценария предполагают более медленную стабилизацию эпидемиологической ситуации и ее обострение: тогда к концу года по сравнению с 2019-м уровень перевозок будет ниже на 6,9% и на 20-30% соответственно.

Перевозки в пригородном сообщении снизились менее резко — на 25,8% до 801,9 миллиона пассажиров. В РЖД подсчитали, что всего по итогам 2020 года услугами РЖД воспользовались 869,4 миллиона пассажиров, что на 27,4% меньше, чем в 2019-м.