Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
28.12 – 04.01
$
74.71
89.83
Индексы и котировки Brent
51.39
+0.12 Золото
1879.48
–0.01 РТС
1366.76
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2181
–0.0066
18.12
1.2246
21.12

В РЖД констатировали обвал пассажирских перевозок в 2020 году 

Павел Тиунов 2 часа назад
В РЖД констатировали обвал пассажирских перевозок в 2020 году
Фото: ТАСС
В 2020 году компания РЖД перевезла 67,5 миллиона пассажиров, что на 42,1% меньше, чем в 2019 году, сообщает агентство «Прайм». Речь о поездах дальнего следования.
Ранее замгендиректора компании Дмитрий Пегов отмечал, что, согласно прогнозу, снижение уровня пассажиропотока по итогам 2020 года оценивалось в 30%. Однако в реальности ситуация оказалась более удручающей. Только в декабре РЖД перевезли на 42,2% меньше пассажиров, чем за аналогичный период в 2019-м.
В 2021 году ситуация с пассажирскими перевозками дальнего следования будет зависеть от эпидемиологической обстановки, заявили в компании. Существует три сценария развития событий.
В первом случае пандемию коронавируса удастся обуздать с самого начала года, и международное сообщение будет восстановлено. Тогда объём пассажирских перевозок удастся нарастить почти до показателей допандемийного 2019 года (минус 3,5%). Еще два сценария предполагают более медленную стабилизацию эпидемиологической ситуации и ее обострение: тогда к концу года по сравнению с 2019-м уровень перевозок будет ниже на 6,9% и на 20-30% соответственно.
Перевозки в пригородном сообщении снизились менее резко — на 25,8% до 801,9 миллиона пассажиров. В РЖД подсчитали, что всего по итогам 2020 года услугами РЖД воспользовались 869,4 миллиона пассажиров, что на 27,4% меньше, чем в 2019-м.
Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперт в области авиации Олег Пантелеев заявил, что с апреля 2021 года российские авиакомпании начнут стремительно поднимать цены на авиабилеты. Он подчеркнул, что в настоящее время стоимость авиабилетов находится на предельно минимальном уровне. Дешевле — только бесплатно, заявил эксперт. Существующая ценовая политика не обеспечивает рентабельность перевозок, поэтому у авиакомпаний есть два выхода: продолжать сокращать издержки или повышать цены на билеты, пояснил Пантелеев. Решение необходимо принять в ближайшее время, поскольку убытки уже перевалили за «пару сотен миллиардов рублей». В противном случае российским авиакомпаниям грозит тотальное разорение.
Видео дня. Биткоин выше $41 тысячи - исторический максимум
Комментарии 1
Компании , Олег Пантелеев , Дмитрий Пегов , РЖД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение