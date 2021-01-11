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Финская Finnair возобновит полёты в Россию в конце января 

Прайм и ещё 3 1 час назад
Финская авиакомпания Finnair возобновит полёты в Россию
Фото: Finnair
Авиакомпания Finnair возобновит полёты в Россию с 28 января, рассказали РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Finnair приостановила полёты в Россию в середине марта 2020 года.

"Как следует из нашего расписания, с 28 января мы начнем летать в Санкт-Петербург по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям один раз в день в течение всего зимнего расписания (до конца марта)", — рассказали в Finnair.

Эта же информация доступна на сайте аэропорта Пулково.
Ранее в Finnair поясняли, что не могут летать в Россию из-за российских ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса.
Действующие пограничные ограничения в России ограничивают въезд в страну для всех, кроме граждан РФ и членов их семей; постоянных жителей РФ; граждан Великобритании и жителей Соединенного Королевства, если они прибывают из Соединенного Королевства; граждан и резидентов Швейцарии, если они прибывают из Швейцарии; граждан и жителей Танзании, если они прибывают из Танзании; а также граждан и жителей Турции, если они прибывают из Турции, поясняли ранее в Finnair.
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Комментарии 1
Компании , РИА Новости
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