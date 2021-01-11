Российский «Ашан» сменит генерального директора с 1 февраля 

Йоханнес Толай , возглавлявший " Ашан Ритейл Россия" с ноября 2019 года, покинет свой пост. С 1 февраля компанию возглавит экс-директор формата "супермаркеты" "Ашана" Иван Мартинович. Об этом ТАСС сообщил представитель ретейлера.

"С 1 февраля 2021 года Генеральным директором "Ашан Ритейл Россия" назначается Иван Мартинович, возглавлявший ранее направление "супермаркеты". Он заменит на этом посту Йоханнеса Толая, который покидает компанию по личным причинам", — сообщили в компании.

До вступления Мартиновича в должность функции генерального директора будет временно исполнять Анн-Паскаль Шарль (действующий финансовый директор "Ашан Ритейл Россия").

"Данные изменения будут способствовать более сильному и быстрому развитию компании, которое необходимо "Ашан Ритейл Россия", чтобы дать новый импульс, вернуть ей место среди лидеров российского рынка и усилить уникальность ее коммерческого проекта", — заключили в компании.

Йоханнес Толай создал в компании комитет по внутреннему контролю за соответствием законодательству деятельности компании и ее сотрудников. В интервью РБК он отмечал, что французский продовольственный ретейлер уволил в России десятки сотрудников из-за подозрений в коррупции. В марте бывший топ-менеджер российского "Ашана" Алексей Жарков отмечал в интервью изданию Les Echos, что ежегодно ретейлер терял в России около 2-3% оборота или €80-100 млн из-за коррупционных схем, внедренных менеджментом компании.

Компания не раскрывает операционные показатели на отдельных рынках. Auchan Holding сообщала, что выручка в России в 2019 году вновь показала снижение, а в целом в 2019 год выручка компании снизилась на 1,4%, до €45,8 млрд По данным СПАРК, выручка ООО "Ашан" в 2019 году по сравнению с 2018 годом снизилась на 6%, до 254,2 млрд рублей, чистая прибыль компании за тот же период выросла на 11,2%, до 14,9 млрд рублей.