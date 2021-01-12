Гендиректора «Сухого» освободили от должности 

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В то же время Слюсарь остаётся главой Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК). Руководство двумя компаниями сразу Слюсарь совмещал с 10 ноября 2020 года. Но 21 декабря на общем собрании акционеров „Сухого“ в порядке внутренней интеграции военного дивизиона ОАК полномочия единоличного исполнительного органа были переданы ОАК, приводит слова представителя корпорации газета „Известия“.

Это означает централизацию управления, исключение дублирующих административных функций и создание „общекорпоративных центров“ компетенций и обслуживания.

Юрий Слюсарь заменил на посту гендиректора „Сухого“ Илью Тарасенко , который продержался на этой должности девять месяцев. В ОАК кадровую замену объяснили необходимостью ускорения корпоративной трансформации.

В рамках этого направления компании „Сухой“ были переданы полномочия единоличного исполнительного органа РСК „МиГ“ . ОАК в результате трансформации получила полномочия над „Ильюшиным“.

Ранее NEWS.ru сообщал, что руководителя Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря назначили генеральным директором холдинга „Сухой“. Он совмещал две должности.