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Посещаемость ТЦ Москвы упала на четверть в начале января 

РИА Недвижимость и ещё 1 58 минут назад
Посещаемость ТЦ Москвы упала на четверть в начале января
Фото: РИА Новости
Трафик в торговых центрах Москвы за первые десять дней января упал на четверть по сравнению с периодом новогодних каникул прошлого года, рассказал РИА Недвижимость президент консалтинговой группы Watcom, специализирующейся на анализе трафика посетителей в ТЦ, Роман Скороходов.
В Санкт-Петербурге, по его словам, посещаемость в период новогодних каникул сократилась на 26,9% год к году.

"В Москве и российских городах восстановление посещаемости было немного ниже прогнозируемого, даже несмотря на пиковые дни перед Новым годом, хотя в целом рынок восстанавливается неплохо", — сказал аналитик.

По его словам, динамика посещения столичных торговых центров (Shopping Index) в последние дни декабря, которые традиционно считаются пиковыми, оказалась ниже на 23,5% результатов 2019 года.
В Новосибирске, Омске и Красноярске показатели Shopping Index за декабрь 2020 года снизились на 32,5%, 26,2% и 30,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Комментарии
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