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«Сбер» создал выявляющий коронавирус за 60 секунд алгоритм 

Артём Кульша 1 час назад
«Сбер» создал выявляющий коронавирус за 60 секунд алгоритм
Фото: РИА Новости
Сбер создал алгоритм по определению вероятности заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Алгоритм разработала лаборатория искусственного интеллекта Сбера. Он определяет вероятность заболевания на основе результатов опроса о симптомах и звуковых моделей голоса, дыхания и кашля, которые превращаются в спектрограмму энергии звука и анализируются глубокой сверточной нейронной сетью.

«Сдача теста и получение результата занимает всего 60 секунд!» — рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Он назвал алгоритм скорее персональным ежедневным чекером, чем медицинским диагностическим инструментом. Ведяхин отметил, что уже сейчас алгоритм имеет сопоставимые характеристики с биологическим ПЦР-методом, при этом он гораздо проще в обращении, удобнее и дешевле.
В ближайшее время Сбер планирует создать мобильное приложение и улучшить качество алгоритма за счет увеличения объема данных.
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Комментарии 14
Компании , Александр Ведяхин , Сбербанк России
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