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СМИ: Deutsche Bank решил в будущем не вести бизнес с Трампом 

Прайм и ещё 1 1 час назад
Трамп задолжал крупному банку 300 миллионов долларов
Фото: globallookpress.com
Deutsche Bank решил в будущем не вести бизнес с Дональдом Трампом или его компанией, сообщила газета New York Times со ссылкой на осведомленный источник.
Как отмечает издание, на данный момент Трамп должен Deutsche Bank более 300 миллионов долларов. Другой давний финансовый партнер семьи Трампа Signature Bank также намерен прекратить отношения. Банк помогал Трампу финансировать его поле для гольфа во Флориде, а дочь президента Иванка Трамп некогда входила в правление банка. Signature Bank выпустил заявление, в котором призвал Трампа покинуть пост президента "в интересах страны и американского народа".
Представитель банка также сообщила, что Signature решил "в будущем не вести бизнес с членами конгресса, которые выступали против утверждения итогов голосования коллегии выборщиков". По её словам, на фоне столкновений в Вашингтоне банк начал закрывать два персональных счета Дональда Трампа, на которых было около 5,3 миллиона долларов.
В прошлую среду, когда конгресс утверждал результаты президентских выборов, Трамп провел митинг для своих сторонников в Вашингтоне и призвал их идти к Капитолию. После этого толпа осадила Капитолий, где заседал конгресс, ворвалась в здание и учинила в нем погром. На данный момент известно о пяти жертвах.
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Комментарии 8
Компании , Иванка Трамп , Дональд Трамп , ДОЙЧЕ Банк , New York Times
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