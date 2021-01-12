Владелец Stalin Doner рассказал о визите правоохранителей 

«Рамблер» писал, что в Москве неподалеку от станции метро «Войковская» появилась торговая точка Stalin Doner, где сотрудники облачены в форму НКВД, а названия некоторых блюд связаны со Сталиным и его соратниками, например, Берией.

По словам Вольтмана, в его заведении уже отключали свет и требовали демонтировать вывеску, однако закрываться он не собирается.

Вольтман рассказал, что после открытия его заведение привлекло внимание как горожан и журналистов, так и правоохранителей. При этом, когда силовики пришли с визитом, он закупался на другом конце города и в кафе был его сотрудник.

«Приехали журналисты, телеканалы, сотрудник в какой-то момент этого испугался. К тому же правоохранители начали мелькать. Он просто снял форму, оставил все как есть, закрыл помещение и оставил ключи соседям», — пояснил владелец заведения.

Он пожаловался, что журналисты и правоохранители «испугали ему человека» и шаурмист просто сбежал из-за такого пристального внимания.