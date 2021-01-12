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Владелец Stalin Doner рассказал о визите правоохранителей 

Алиса Селезнёва 31 минуту назад
Владелец Stalin Doner рассказал о визите правоохранителей
Фото: ТАСС
Предприниматель Станислав Вольтман рассказал о пристальном внимании правоохранительных органов к его заведению, в котором сотрудники в форме НКВД продавали посетителям шаурму. Видеозапись интервью бизнесмена разместил Telegram-канал Mash.
«Рамблер» писал, что в Москве неподалеку от станции метро «Войковская» появилась торговая точка Stalin Doner, где сотрудники облачены в форму НКВД, а названия некоторых блюд связаны со Сталиным и его соратниками, например, Берией.
По словам Вольтмана, в его заведении уже отключали свет и требовали демонтировать вывеску, однако закрываться он не собирается.
Вольтман рассказал, что после открытия его заведение привлекло внимание как горожан и журналистов, так и правоохранителей. При этом, когда силовики пришли с визитом, он закупался на другом конце города и в кафе был его сотрудник.
«Приехали журналисты, телеканалы, сотрудник в какой-то момент этого испугался. К тому же правоохранители начали мелькать. Он просто снял форму, оставил все как есть, закрыл помещение и оставил ключи соседям», — пояснил владелец заведения.
Он пожаловался, что журналисты и правоохранители «испугали ему человека» и шаурмист просто сбежал из-за такого пристального внимания.
При этом Вольтман не унывает и закрываться не собирается. Сейчас ищет нового шаурмиста, а также «регистрирует „Сталина“ как товарный знак в Роспатенте, так как имя вождя пока никем не занято», отмечает канал.
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Комментарии
Компании , Станислав Вольтман , Роспатент , МВД
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