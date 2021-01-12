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Российский миллиардер потратил на день рождения дочери 3,7 млн рублей. Ей четыре года 

Секрет Фирмы 58 минут назад
Миллиардер Доронин потратил на день рождения дочери 3,7 млн рублей
Фото: ТАСС
Российский миллиардер Владислав Доронин устроил в Майами вечеринку по случаю четвёртого дня рождения своей дочери. Праздник обошёлся в $50 000 (около 3,7 млн рублей).
О деталях вечеринки сообщает портал Page Six.
Праздник прошёл в особняке, где живет Доронин вместе со своей девушкой Кристиной Романовой.
Ранее дом принадлежал баскетболисту Шакилу О’Нилу.
На вечеринке присутствовали артисты Cirque du Soleil. Аниматоры носили костюмы Винни-Пуха, балерины и кекса. Детей также развлекал специалист по огненным шоу. На заднем дворе особняка по случаю праздника разместили десертный бар и карусель.
Владислав Доронин является основателем девелоперской компании «Капитал Груп» и главой фирмы в сфере недвижимости Oko Group. Бизнесмену также принадлежит курортный бренд Aman.
Доронин встречается с Кристиной Романовой с 2014 года. У них есть двое детей.
Ранее российский бизнесмен в течение пяти лет находился в отношениях с супермоделью Наоми Кэмпбелл. В 2020 году они начали финансовый спор. Доронин подал в суд на модель и потребовал от неё вернуть долги, после чего сама Кэмпбелл направила встречный иск, в котором призвала бизнесмена вернуть ей личные вещи.
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Комментарии 8
Компании , Кристина Романова , Наоми Кэмпбелл , Владислав Доронин
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