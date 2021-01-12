Миллиардер Доронин потратил на день рождения дочери 3,7 млн рублей

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Российский миллиардер Владислав Доронин устроил в Майами вечеринку по случаю четвёртого дня рождения своей дочери. Праздник обошёлся в $50 000 (около 3,7 млн рублей).

О деталях вечеринки сообщает портал Page Six.

Праздник прошёл в особняке, где живет Доронин вместе со своей девушкой Кристиной Романовой

Ранее дом принадлежал баскетболисту Шакилу О’Нилу.

На вечеринке присутствовали артисты Cirque du Soleil. Аниматоры носили костюмы Винни-Пуха, балерины и кекса. Детей также развлекал специалист по огненным шоу. На заднем дворе особняка по случаю праздника разместили десертный бар и карусель.

Владислав Доронин является основателем девелоперской компании «Капитал Груп» и главой фирмы в сфере недвижимости Oko Group. Бизнесмену также принадлежит курортный бренд Aman.

Доронин встречается с Кристиной Романовой с 2014 года. У них есть двое детей.