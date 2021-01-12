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«Роснефть» открыла новое месторождение в Якутии с запасами газа более 75 млрд куб. м 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
«Роснефть» открыла новое месторождение газа в Якутии
Фото: РИА Новости
Компания "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", входящая в нефтегазодобывающий комплекс "Роснефти", открыла новое газоконденсатное месторождение в Якутии с объемом запасов газа более 75 млрд куб. м. Об этом говорится в пресс-релизе "Роснефти".

"Компания "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", которая входит в нефтегазодобывающий комплекс "Роснефть", по результатам бурения поисковой скважины на Нижнеджербинском лицензионном участке открыла новое крупное газоконденсатное месторождение. На баланс Государственной комиссии по запасам поставлены более 75 млрд куб. м газа и 1,4 млн тонн газового конденсата", — сообщает компания.

Специалисты также подтвердили высокую продуктивность открытого месторождения и значительный потенциал для дальнейшей разведки.
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