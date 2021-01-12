«Роснефть» открыла новое месторождение газа в Якутии

"Компания "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", которая входит в нефтегазодобывающий комплекс "Роснефть", по результатам бурения поисковой скважины на Нижнеджербинском лицензионном участке открыла новое крупное газоконденсатное месторождение. На баланс Государственной комиссии по запасам поставлены более 75 млрд куб. м газа и 1,4 млн тонн газового конденсата", — сообщает компания.