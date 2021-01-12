Сын Мордашова отправится в армию после отчисления из вуза 

Миллиардер Алексей Мордашов отправил сына в армию после отчисления из вуза, сообщает РБК со ссылкой на источник.

Минувшим летом Никиту Мордашова отчислили из ВШЭ , где он проучился год на факультете мировой экономики и мировой политики по программе бакалавриата «Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета „Международные отношения“. Молодой человек учился на платной основе.

По данным с сайта вуза, к началу летней сессии у Никиты Алексеевича Мордашова был один из самых низких рейтингов (2,6 из максимальных 10).

Об отчислении Никиты Мордашова из ВШЭ и начале его службы в армии также сообщает журнал Forbes

Издание отмечает, что в 2019 году двое из семерых детей Мордашова Никита и Кирилл стали совладельцами отцовского бизнеса. Летом бизнесмен передал сыновьям свою долю (25%) в туроператоре TUI, а в сентябре — 65% акций золотодобывающей компанией Nordgold . Мордашов объяснял, что передача активов нужна, чтобы братья получили опыт управления активами и научились „приглядывать за менеджерами“. Стоимость активов, оформленных на каждого из братьев, Forbes оценивает в 2,19 млрд долларов.