Сын Мордашова отправится в армию после отчисления из вуза 

Миллиардер Алексей Мордашов отправил сына в армию после отчисления из вуза, сообщает РБК со ссылкой на источник.
Минувшим летом Никиту Мордашова отчислили из ВШЭ, где он проучился год на факультете мировой экономики и мировой политики по программе бакалавриата «Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета „Международные отношения“. Молодой человек учился на платной основе.
По данным с сайта вуза, к началу летней сессии у Никиты Алексеевича Мордашова был один из самых низких рейтингов (2,6 из максимальных 10).
Об отчислении Никиты Мордашова из ВШЭ и начале его службы в армии также сообщает журнал Forbes.
Издание отмечает, что в 2019 году двое из семерых детей Мордашова Никита и Кирилл стали совладельцами отцовского бизнеса. Летом бизнесмен передал сыновьям свою долю (25%) в туроператоре TUI, а в сентябре — 65% акций золотодобывающей компанией Nordgold. Мордашов объяснял, что передача активов нужна, чтобы братья получили опыт управления активами и научились „приглядывать за менеджерами“. Стоимость активов, оформленных на каждого из братьев, Forbes оценивает в 2,19 млрд долларов.
Как сообщал „Рамблер“, Алексей Мордашов — основной владелец, председатель совета директоров ПАО „Северсталь“, генеральный директор ЗАО „Севергрупп“, председатель совета директоров ПАО „Силовые машины“, член совета директоров Nordgold и председатель совета директоров ЗАО „Свеза“. В рейтинге самых богатых людей в России по версии Forbes Мордашов занимает четвертое место.