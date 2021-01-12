Российские кинотеатры получили миллиарды рублей убытков 

Прямые убытки российских кинотеатров из-за пандемии коронавируса в 2020 году составили 10 млрд рублей, сообщает « Интерфакс » со ссылкой на главу Ассоциации владельцев кинотеатров Олега Березина

«10 млрд — это убытки прямые от простоя, когда не было зрителей вообще, но содержать кинотеатры надо было», — отметил Березин.

По его словам, еще 40 млрд рублей кинотеатры не получили в виде выручки, 20 млрд рублей из этой суммы — недополученная выручка кинобаров.

Березин заявил, что делать прогнозы на 2021 год трудно — все зависит от выхода в кинотеатрах крупных голливудских релизов, которых во второй половине 2020 года не было вообще.

Ранее в Фонде кино сообщили, что объем кассовых сборов в российских кинотеатрах сократился на 58,8% в 2020 году по сравнению с 2019 годом, сборы составили 22,8 млрд рублей, из них кассовые сборы российского кино составили 10,7 млрд рублей.

Как писал «Рамблер», по итогам 2020 года Россия стала мировым лидером посещаемости фильмов из Франции. По данным компании-прокатчика французского кино UniFrance, в РФ в прошлом году было продано 1,46 млн билетов на фильмы из Франции, 1,42 млн билета на кино из Испании и 1,02 млн билета на итальянские фильмы.