Онлайн-кинотеатр ivi отложил IPO на неопределенный срок

Зарегистрированная на Кипре ivi.ru Media Ltd — головная компания российского онлайн-кинотеатра ivi — перенесла на неопределенный срок размещение своих акций на американской бирже NASDAQ. Об этом в среду сообщает Forbes со ссылкой на источники.

По данным Forbes, причиной такого решения стал внесенный в декабре 2020 года в Госдуму законопроект об ограничении доли иностранцев в аудиовизуальных сервисах.

Один из источников отметил, что ivi должна была разместить акции компании на бирже до конца января 2021 года. Представитель ivi отказался от комментариев.

Альфа-банк. В конце ноября РБК со ссылкой на источники, близкие к компании, сообщил, что ivi подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США заявление о регистрации первичного публичного размещения своих акций. Reuters сообщал, что координаторами размещения выбраны банки Goldman Sachs и JPMorgan, а также российские ВТБ

По данным TelecomDaily , ivi является лидером российского легального рынка онлайн-видео с долей 23%, за ним следуют онлайн-кинотеатр Okko (15%) и видеохостинг YouTube (11%). По оценке "TMT Консалтинг", ivi занимает долю в 36% российского рынка онлайн-кинотеатров, а ее ближайшие конкуренты — Okko (24%) и Megogo (12%).

Онлайн-кинотеатр ivi основан в 2010 году. Выручка компании по итогам 2019 года выросла в 1,5 раза и составила 6,1 млрд руб. Компания не раскрывает структуру собственников. Среди инвесторов ivi — Российский фонд прямых инвестиций , Baring Vostok и др.

О законопроекте

18 декабря 2020 года депутат Госдумы Антон Горелкин внес в Госдуму законопроект, запрещающий иностранцам владеть долей в размере более 20% в аудиовизуальных сервисах, преимущественно направленных на российскую аудиторию.

Действующее законодательство ограничивает 20% долю иностранного участия в аудиовизуальных сервисах по аналогии со СМИ. Однако для локальных сервисов c российской аудиторией более 50% от общей сделано исключение — доля иностранного владения в них может быть любой при наличии у такого сервиса российского юридического лица. Внесенный законопроект это исключение убирает.