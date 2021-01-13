Госдепартамент США предупредил ряд европейских компаний о риске введения против них санкций из-за помощи в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет Reuters.
По словам инсайдеров, перед своим уходом администрация президента Дональда Трампа намерена принять дополнительные меры против российского газопровода.
«Мы пытаемся проинформировать компании о риске и убедить их уйти, пока не стало слишком поздно», — пояснил изданию источник в правительстве США.
Отмечается, что 14 или 15 января будет опубликован доклад по компаниям, которые, по версии Госдепартамента, помогают в строительстве трубопровода.
Как писал «Рамблер», ранее Сенат США преодолел вето Трампа, наложенное на проект оборонного бюджета на 2021 год. Таким образом, в силу вступили обозначенные в документе новые санкции против строительства российского газопровода.