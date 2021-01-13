Банки спрогнозировали отток средств клиентов из-за цифрового рубля

Согласно данным исследования мнения банков, которое было проведено Ассоциацией банков России (АБР), внедрение цифрового рубля спровоцирует отток средств клиентов из банков и негативным образом отразится на их кредитоспособности, также существует риск повышения ставок, сообщает РИА Новости.

Напомним, что в октябре 2020 года Банк России заявил, что проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля, который способен стать дополнительной формой денег наряду с наличными и безналичными и потребует создания дополнительной платежной инфраструктуры.

Степень негативного влияния на кредитоспособность банков будет зависеть, в частности, от модели реализации цифровой валюты, говорится в исследовании АБР. Подчеркивается, что роль банков может быть ограничена только агентской функцией, в соответствии с которой они не аккумулируют на своих балансах цифровую валюту, а открывают и ведут кошельки клиентов на платформе ЦБ РФ.

Если цифровые рубли не будут учтены в пассивах банков как источник фондирования операций, то это может привести к существенному падению ликвидности, сокращению доступности кредита и росту процентных ставок, считают банки. По их мнению, ЦБ РФ нужно учитывать все аспекты влияния внедрения цифровой валюты на условия проведения денежно-кредитной политики.

Также эксперты банков опасаются конкуренции с Банком России, так как последний в случае внедрения цифровой валюты станет регулятором, оператором платформы и держателем кошельков граждан.