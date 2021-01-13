Ещё
Далее:
Читайте также:
«Комета Галлея»: новая комедия в подписке
«Комета Галлея»: новая комедия в подписке Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.41
$
73.66
89.75
89.93
Прогноз
04.01 – 11.01
$
72.70
88.55
Индексы и котировки Brent
57.00
–0.40 Золото
1858.71
–0.04 РТС
1484.96
+1.25
Динамика валют
EUR / USD
13.01
1.2214
–0.0018
21.12
1.2232
24.12
16.12

Банки прогнозируют отток средств клиентов из-за цифрового рубля 

Лера Букина 2 часа назад
Банки спрогнозировали отток средств клиентов из-за цифрового рубля
Фото: РИА Новости
Согласно данным исследования мнения банков, которое было проведено Ассоциацией банков России (АБР), внедрение цифрового рубля спровоцирует отток средств клиентов из банков и негативным образом отразится на их кредитоспособности, также существует риск повышения ставок, сообщает РИА Новости.
Напомним, что в октябре 2020 года Банк России заявил, что проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля, который способен стать дополнительной формой денег наряду с наличными и безналичными и потребует создания дополнительной платежной инфраструктуры.
Степень негативного влияния на кредитоспособность банков будет зависеть, в частности, от модели реализации цифровой валюты, говорится в исследовании АБР. Подчеркивается, что роль банков может быть ограничена только агентской функцией, в соответствии с которой они не аккумулируют на своих балансах цифровую валюту, а открывают и ведут кошельки клиентов на платформе ЦБ РФ.
Если цифровые рубли не будут учтены в пассивах банков как источник фондирования операций, то это может привести к существенному падению ликвидности, сокращению доступности кредита и росту процентных ставок, считают банки. По их мнению, ЦБ РФ нужно учитывать все аспекты влияния внедрения цифровой валюты на условия проведения денежно-кредитной политики.
Также эксперты банков опасаются конкуренции с Банком России, так как последний в случае внедрения цифровой валюты станет регулятором, оператором платформы и держателем кошельков граждан.
Ранее «Рамблер» сообщал, что введение цифровой валюты может привести к тому, что центральные банки потеряют роль независимого участника финрынка. Данного мнения придерживаются аналитики Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики, созданного Московской школой управления «Сколково» и Российской экономической школой.
Видео дня. Межрегиональный спрос на жилье резко вырос
Комментарии 1
Компании , Экономика , Центральный банк России , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение