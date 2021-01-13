Банки выступили против раскрытия причин отказов в кредитах

Российские банки выступили против инициативы депутатов обязать их раскрывать клиентам причины отказов в кредитах. Об этом в среду сообщает РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР) главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову

Сейчас банки могут отказаться заключать кредитный договор с клиентом без объяснений. Законопроект предлагает обязать кредиторов давать несостоявшимся заемщикам "мотивированное объяснение с причинами отказа".

В АБР отмечают, что раскрывать причины отказа затруднительно из-за коммерческой тайны, которая распространяется на внутренние модели оценки платежеспособности клиентов.

"При оценке платежеспособности банк, во-первых, может учитывать неочевидные для самих клиентов моменты. Во-вторых, банк принимает на себя кредитный риск и несет ответственность перед вкладчиками, которые доверили ему деньги, он строит скоринговые модели так, чтобы меньше навредить себе и тем людям, за чьи деньги он отвечает", — приводит РБК слова начальника правового управления АБР Сергея Клименко, подтвердившего содержание письма.

В ассоциации также не уверены, что их разъяснения окажутся полезными потенциальным кредиторам. В письме отмечается, что это приведет к значительному росту жалоб заемщиков в ЦБ , суды и службу финансового уполномоченного, сообщает РБК.

Кроме того, участники рынка напомнили, что у россиян уже есть возможность оценивать свои шансы на получение кредитов. Так, гражданин РФ может дважды в год бесплатно запрашивать свою кредитную историю в бюро, тем самым анализируя свою платежную нагрузку.

Представитель Банка России заявил РБК, что ЦБ готовит отзыв на законопроект, а комментарии по нему преждевременны. Аксаков сообщил, что документ еще обсуждается.