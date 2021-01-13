Ещё
Далее:
Читайте также:
Волшебная музыка Disney в Okko
Волшебная музыка Disney в Okko Смотреть онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.05
$
73.73
90.57
89.98
Прогноз
18.01 – 25.01
$
75.40
90.71
Индексы и котировки Brent
57.21
–0.03 Золото
1858.67
–0.04 РТС
1466.56
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
13.01
1.2216
–0.0017
21.12
1.2232
24.12
16.12

РБК: банки выступили против раскрытия причин отказов в кредитах 

ТАСС 42 минуты назад
Банки выступили против раскрытия причин отказов в кредитах
Фото: ТАСС
Российские банки выступили против инициативы депутатов обязать их раскрывать клиентам причины отказов в кредитах. Об этом в среду сообщает РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР) главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.
Сейчас банки могут отказаться заключать кредитный договор с клиентом без объяснений. Законопроект предлагает обязать кредиторов давать несостоявшимся заемщикам "мотивированное объяснение с причинами отказа".
В АБР отмечают, что раскрывать причины отказа затруднительно из-за коммерческой тайны, которая распространяется на внутренние модели оценки платежеспособности клиентов.

"При оценке платежеспособности банк, во-первых, может учитывать неочевидные для самих клиентов моменты. Во-вторых, банк принимает на себя кредитный риск и несет ответственность перед вкладчиками, которые доверили ему деньги, он строит скоринговые модели так, чтобы меньше навредить себе и тем людям, за чьи деньги он отвечает", — приводит РБК слова начальника правового управления АБР Сергея Клименко, подтвердившего содержание письма.

В ассоциации также не уверены, что их разъяснения окажутся полезными потенциальным кредиторам. В письме отмечается, что это приведет к значительному росту жалоб заемщиков в ЦБ, суды и службу финансового уполномоченного, сообщает РБК.
Кроме того, участники рынка напомнили, что у россиян уже есть возможность оценивать свои шансы на получение кредитов. Так, гражданин РФ может дважды в год бесплатно запрашивать свою кредитную историю в бюро, тем самым анализируя свою платежную нагрузку.
Представитель Банка России заявил РБК, что ЦБ готовит отзыв на законопроект, а комментарии по нему преждевременны. Аксаков сообщил, что документ еще обсуждается.
Видео дня. Межрегиональный спрос на жилье резко вырос
ТАСС: последние новости
Reuters: Госдеп уведомил компании Европы о риске санкций из-за "Северного потока - 2" Reuters: Госдеп уведомил компании Европы о риске санкций из-за "Северного потока - 2" Forbes: ivi отложила IPO на неопределенный срок Forbes: ivi отложила IPO на неопределенный срок Bloomberg: два банка отказались работать с Трампом после беспорядков в Капитолии Bloomberg: два банка отказались работать с Трампом после беспорядков в Капитолии
Комментарии
Компании , Личный счет , Анатолий Аксаков , Сергей Клименко , Госдума , Центральный банк России , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение