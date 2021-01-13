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«Аэрофлот» прекратил продажу льготных билетов 

Артём Кульша 36 минут назад
«Аэрофлот» прекратил продажу льготных билетов на Дальний Восток
Фото: ТАСС
Авиакомпания «Аэрофлот» прекращает продажу субсидируемых авиабилетов на Дальний Восток. Об этом сообщает РИА Новости.
В компании объяснили это исчерпанием лимита бюджетного финансирования. Там сообщили, что продажа соответствующих билетов возобновится лишь в случае, если компания получит дополнительное финансирование от государства.
В мае, как сообщал «Рамблер», правительство выделило авиакомпаниям 23,4 миллиарда рублей в качестве возмещения убытков из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
В октябре глава Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимир Тасун направил письмо на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, в котором попросил дополнительно выделить 50 миллиардов рублей на поддержание работы перевозчиков на фоне пандемии.
Он обратил внимание главы кабинета министров на то, что зима — низкий и сложный сезон для авиаперевозчиков, а из-за неполного возобновления международного авиасообщения их сезонные убытки окажутся еще более значительными, чем обычно, что может стать причиной банкротства некоторых компаний.
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Комментарии
Компании , Михаил Мишустин , Владимир Тасун , Аэрофлот
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