ЦБ призвал создать центры по типу Кремниевой долины

Ольга Скоробогатова. В России нужно создать от трёх до пяти центров по типу американской Кремниевой долины для успешного развития компаний технологического сектора, заявила первый зампред Центробанка

«Необходимо создавать центры по типу Силиконовой долины Это должен быть не один центр, а три-пять в России, в которых будут работать и жить Инновационные города, я бы сказала», — приводит её слова ТАСС.

По словам Скоробогатовой, для развития технологических компаний в России и экспорта технологий за границу необходимо создавать более удобные и комфортные условия для ведения бизнеса на родине. Она также отметила необходимость сделать это в ближайшее время.

Первый зампред ЦБ добавила, что закон о налоговых льготах для отечественный IT-компаний, который вступил в силу 1 января 2021 года, будет способствовать возвращению на территорию России большого количества подобных компаний. Закон предусматривает снижение ставки страховых взносов для индустрии с 14% до 7,6% и налога на прибыль — с 20% до 3%.

Кремниевая долина — технологический кластер, расположенный в Калифорнии. В ней сосредоточено большое количество всемирно известных компаний, занимающихся разработкой и производством современных технологий. В конце 2020 года сразу несколько гигантов индустрии объявили о переезде из Кремниевой долины. Причинами такого решения могли стать чрезмерно высокие налоги, дороговизна проживания и массовый переход на удалённую работу.