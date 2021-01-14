Ещё
Далее:
Читайте также:
Подарочные сертификаты в Okko
Подарочные сертификаты в Okko Подарить онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.94
89.75
89.85
Прогноз
04.01 – 11.01
$
72.70
88.55
Индексы и котировки Brent
55.91
–0.21 Золото
1848.30
–0.01 РТС
1484.96
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
13.01
1.2155
–0.0002
22.12
1.2157
24.12
16.12

ЦБ призвал создать в России сеть аналогов Кремниевой долины 

Секрет Фирмы и ещё 1 1 час назад
ЦБ призвал создать центры по типу Кремниевой долины
Фото: РИА Новости
В России нужно создать от трёх до пяти центров по типу американской Кремниевой долины для успешного развития компаний технологического сектора, заявила первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова.

«Необходимо создавать центры по типу Силиконовой долины Это должен быть не один центр, а три-пять в России, в которых будут работать и жить Инновационные города, я бы сказала», — приводит её слова ТАСС.

По словам Скоробогатовой, для развития технологических компаний в России и экспорта технологий за границу необходимо создавать более удобные и комфортные условия для ведения бизнеса на родине. Она также отметила необходимость сделать это в ближайшее время.
Первый зампред ЦБ добавила, что закон о налоговых льготах для отечественный IT-компаний, который вступил в силу 1 января 2021 года, будет способствовать возвращению на территорию России большого количества подобных компаний. Закон предусматривает снижение ставки страховых взносов для индустрии с 14% до 7,6% и налога на прибыль — с 20% до 3%.
Кремниевая долина — технологический кластер, расположенный в Калифорнии. В ней сосредоточено большое количество всемирно известных компаний, занимающихся разработкой и производством современных технологий. В конце 2020 года сразу несколько гигантов индустрии объявили о переезде из Кремниевой долины. Причинами такого решения могли стать чрезмерно высокие налоги, дороговизна проживания и массовый переход на удалённую работу.
Видео дня. Россияне смогут получать пенсию в любой стране ЕАЭС
Секрет Фирмы: последние новости
Умер британский миллиардер Дэвид Баркли. Его партнёром был брат-близнец Умер британский миллиардер Дэвид Баркли. Его партнёром был брат-близнец Российский миллиардер потратил на день рождения дочери 3,7 млн рублей. Ей четыре года Российский миллиардер потратил на день рождения дочери 3,7 млн рублей. Ей четыре года Шаурму «от Сталина» в Москве продавали без разрешения Шаурму «от Сталина» в Москве продавали без разрешения
Комментарии 1
Компании , Экономика России , Новые налоги , Ольга Скоробогатова , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение