Умер миллиардер Дэвид Баркли

Фото: AP Photo/Michael Stephens/PA FILE via AP

Умер владелец газеты The Daily Telegraph Дэвид Баркли. Ему было 86 лет, передает RT.

Сообщается, что Баркли умер в результате непродолжительной болезни. Место и дата похорон в настоящий момент не уточняются.

Соболезнования родственникам Баркли уже выразил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон . Он заявил, что благодаря его участию в развитии газеты были созданы тысячи рабочих мест по всей стране.

"С уважением и восхищением прощаемся с сэром Дэвидом Баркли, который спас великую газету и страстно верил в независимость этой страны и в то, чего она может достичь", — написал Джонсон в Twitter.

В 2004 году Баркли вместе со своим братом-близнецом Фредериком приобрели медиахолдинг Telegraph Media Group, в состав которого входят газеты The Daily Telegraph, The Sunday Telegraph и общественно-политический журнал The Spectator. Баркли и его брат входили в топ-20 богатейших миллиардеров Великобритании. Издание Sunday Times оценивало их состояние в 704,2 миллиарда рублей.