Ещё
Далее:
Читайте также:
Волшебная музыка Disney в Okko
Волшебная музыка Disney в Okko Смотреть онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.90
89.75
89.85
Прогноз
18.01 – 25.01
$
72.15
88.37
Индексы и котировки Brent
56.08
–1.22 Золото
1852.08
–0.32 РТС
1484.96
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
13.01
1.2165
–0.0067
21.12
1.2232
24.12
16.12

Умер владелец газеты The Daily Telegraph Дэвид Баркли 

Москва24 и ещё 5 1 час назад
Умер миллиардер Дэвид Баркли
Фото: AP Photo/Michael Stephens/PA FILE via AP
Умер владелец газеты The Daily Telegraph Дэвид Баркли. Ему было 86 лет, передает RT.
Сообщается, что Баркли умер в результате непродолжительной болезни. Место и дата похорон в настоящий момент не уточняются.
Соболезнования родственникам Баркли уже выразил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он заявил, что благодаря его участию в развитии газеты были созданы тысячи рабочих мест по всей стране.

"С уважением и восхищением прощаемся с сэром Дэвидом Баркли, который спас великую газету и страстно верил в независимость этой страны и в то, чего она может достичь", — написал Джонсон в Twitter.

В 2004 году Баркли вместе со своим братом-близнецом Фредериком приобрели медиахолдинг Telegraph Media Group, в состав которого входят газеты The Daily Telegraph, The Sunday Telegraph и общественно-политический журнал The Spectator. Баркли и его брат входили в топ-20 богатейших миллиардеров Великобритании. Издание Sunday Times оценивало их состояние в 704,2 миллиарда рублей.
Видео дня. Межрегиональный спрос на жилье резко вырос
Москва24: последние новости
США угрожают компаниям из ЕС санкциями по "Северному потоку – 2" США угрожают компаниям из ЕС санкциями по "Северному потоку – 2" ФАС предложила обязать мировые бренды помечать товары для России ФАС предложила обязать мировые бренды помечать товары для России Украинский газ почти на 100 млрд рублей оказался в залоге в России Украинский газ почти на 100 млрд рублей оказался в залоге в России
Комментарии 9
Компании , Борис Джонсон , Daily Telegraph
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение