Датская инжиниринговая компания Ramboll отказалась от участия в проекте строительства газопровода "Северный поток — 2" из-за опасения санкций со стороны США. Об этом сообщила газета Politiken со ссылкой на источник.

По данным издания, Ramboll не будет участвовать в завершении строительства газопровода. В самой компании отказались комментировать эту информацию.

"К сожалению, мы не будем это комментировать", — сказал пресс-секретарь Ramboll.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени он завершен на 93%.

Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США.