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США вынудили датчан уйти из «Северного потока — 2» 

Вероника Полынина 21 минуту назад
Угроза американских санкций вынудила датскую инжиниринговую компанию Ramboll отказаться от участия в проекте строительства газопровода «Северный поток — 2», сообщает датское издание Politiken со ссылкой на информированные источники.
По данным издания, компания отказалась от участия в последней части строительных работ, не выдержав «прямого американского давления».
США пригрозили участникам «Северного потока — 2» санкциями
В Ramboll и Nord Stream 2 отказались комментировать информацию.

«К сожалению, мы не можем это комментировать», — сказал директор по коммуникациям Ramboll Мортен Пейк в ответ на запрос Politiken.

В начале января, как сообщал «Рамблер», в силу вступили новые санкции против строительства российского газопровода «Северный поток-2». Речь о проекте оборонного бюджета Соединенных штатов на 2021 год. Санкции коснутся страховых и сертификационных компаний, которые могут принять участие в реализации «Северного потока-2».
Как отмечали эксперты, суда, участвующие в строительстве трубопровода, станет невозможно застраховать: иностранные компании откажутся от сотрудничества с россиянами, а российские не смогут застраховать корабли «без международных страховых консорциумов». В результате без страховки ни одно судно не сможет быть допущено в европейские порты. Отсутствие сертификатов на выполненные работы в свою очередь лишает проект легитимности.
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