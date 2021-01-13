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Шаурму «от Сталина» в Москве продавали без разрешения 

Секрет Фирмы 3 часа назад
Шаурму «от Сталина» в Москве продавали без разрешения
Фото: Агентство «Москва»
Открытая на севере Москвы шаурмичная Stal'in Doner работала без разрешительных документов, узнал «Интерфакс».
В столичном главке МВД агентству рассказали, что отсутствие нужных документов выявили в ходе проверки торговой точки сотрудниками полиции. Ранее в органы обратились жители, которых возмутило открытие такого кафе.
Владелец закусочной Станислав Вольтман опроверг данные полиции о том, что у него нет разрешительных документов на работу заведения. В то же время он заявил о намерении пожаловаться в Следственный комитет на действия полиции.

«Меня незаконно удерживала полиция и полицейские превысили свои должностные полномочия. Особенно глава ОМВД. Он пришёл и начал просто на меня орать матами. Это нормально, вообще? По нашему мнению, они превысили должностные полномочия, необоснованно забрав меня в полицейский участок, хамски относившись, отобрав телефон и паспорт, не составив никакого вообще процессуального документа», — заявил он.

Названную в честь советского правителя Иосифа Сталина шаурмичную в начале января открыли у метро «Войковская». Изображение вождя присутствовало в оформлении вывески и меню. Еду там готовил повар в форме сотрудника НКВД. У него можно было заказать шаурму «ГОСТ. Стандарт», «Сталинскую с двойным мясом», «От Берии с соусом ткемали», «Хрущёвскую в сырном лаваше» и «Ассорти». На витрине кафе был размещён девиз «Жить стало лучше, жить стало веселее!».
Спустя сутки после открытия, сообщал телеканал «360», в Stal'in Doner пришли сотрудники полиции. Работник торговой точки сменил свою рабочую одежду на повседневную. Его опросили, а потом попросили покинуть рабочее место в сопровождении полицейского.
Открытие шаурмичной получило резонанс в СМИ, соцсетях и в среде правозащитников. Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев назвал концепцию кафе глупой и указал, что она может обидеть детей и внуков репрессированных во времена Сталина.
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Комментарии 1
Компании , Станислав Вольтман , Валерий Фадеев , Совет по правам человека , СКР , МВД , Интерфакс
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